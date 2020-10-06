COVID-19疫情讓全球對口罩需求量大增，民眾在外出時皆配戴口罩防護。其中，讓口罩完美包覆口鼻的關鍵，在於左右兩邊的伸縮耳帶。不過，用過的口罩若任意丟棄，上面的耳帶，對野生動物造成的危害，超乎我們的想像。

英國動保團體RSPCA人員，就及時挽救了奄奄一息的海鷗。這隻海鷗被發現時，已經站著不動長達好幾個小時。牠看到人靠近時試圖飛走、但怎麼也飛不起來，仔細一看，海鷗的雙腳被緊緊纏住，關節嚴重腫脹。罪魁禍首就是口罩上的耳帶。

「海鷗被口罩纏住，如果沒人發現，只能站著等死，除了無法覓食，還會被野貓吃掉。」負責收治海鷗的埃克斯動物醫院獸醫師舒華（Sue Schwa）說，自從新冠肺炎疫情爆發以來，用過的口罩和醫用手套數量暴增，導致動物被纏住的病例愈來愈常見。受害的動物除了海鷗，還有狐狸和刺蝟。除了被耳帶纏住，動物也會誤食口罩和手套，造成消化問題。

把口罩丟進垃圾桶之前，先把兩邊的耳帶剪掉，或用手扯掉，就能大幅減少動物被纏住的慘劇。(康健雜誌提供)

※丟口罩之前 可以這麼做

要避免口罩不傷害到野生動物，環保團體呼籲，把口罩丟進垃圾桶之前，先把兩邊的耳帶剪掉，或用手扯掉，就能大幅減少動物被纏住的慘劇。如果心有餘力，剪掉耳帶之後，也順道把口罩剪成兩半，以避免口罩被不肖人士違規回收牟利。

●口罩、醫用手套 全球月耗近2千億個

新冠肺炎疫情遲遲未見退散，戴口罩成為我們的日常。無論是山林或海邊，到處都看得到被隨便丟掉的口罩。這些廢棄物每天以驚人速度持續爆增，為環境帶來沉重負擔。

根據《環境科學與科技（Environmental Science & Technology）期刊》的報告，新冠肺炎肆虐至今，全球人口每個月使用並丟棄的口罩多達1,290億個，塑膠手套則為650億個，成為新的環境亂源。英美各國的環境部門與專家，也開始研擬將廢棄口罩列入廢棄物管理的計畫。

●用過的口罩 要確實丟進垃圾桶裡

一次性使用的醫用口罩，材質主要來自於聚丙烯（PP）不織布，這些物質用過之後若任意丟棄，對生態環境的傷害可想而知。如果能比照家用垃圾，在丟之前稍加處理，其實就足以減少環境汙染。

世界衛生組織WHO的防疫守則就建議，戴過的口罩已經遭到飛沫和病菌污染，要確實丟進垃圾桶或密閉容器。如果在車上，也該避免隨手丟出窗外，因為口罩質地輕盈，容易隨風到處飛揚，進而造成病毒傳播，形成防疫漏洞。

美國疾病管制中心CDC也建議，除非是身處感染高風險環境的醫護人員，一般人其實無須使用醫療級口罩，布口罩就足以發揮防疫效果。布口罩經過清洗之後可重複使用，不但省錢，也對環境更友善。

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(中時新聞網)