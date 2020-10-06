大陸河南省鄭州市一個家庭家境清寒，一位楊姓男子為了治療剛出生的女兒耗盡家產，卻仍湊不出醫藥費，寶貝女兒病情惡化淪植物人；隨後妻子又罹患精神分裂，發病時一把火將房子燒毀，處境相當可憐，父親求助無門找上媒體，經報導後引起眾多網友捐款。

綜合陸媒報導，這位楊姓爸爸訴說，女兒在2015年出生不久便被診斷出有缺血性腦病、重度癲癬病需要急救；甚至妻子產後也被診斷出有人妊娠高血壓、甲狀腺功能減退的症狀。讓這位父親傷透腦筋，為了拯救重病的女兒，本就貧苦的家境更加惡劣，令人悲痛的是，即便使出渾身解是，仍舊無法負擔高額的醫藥費，女兒因未能及時治療，變成植物人。

不僅如此，妻子因為此事而罹患精神分裂症，2016年5月某日，楊男揹著女兒一同耕田，不料，獨自待在家中的妻子疑似發病，放火把房子燒了，唯一能遮風避雨的家園慘被祝融摧毀，僅剩下一張床。後來親友聽聞消息後，紛紛致贈棉被等日常用品，一家人才勉強能度日。

而女嬰歷經5年的治療，主治醫生則表示，當初變成植物人的女寶寶有甦醒的情況，甚至奇蹟似的能聽懂些人說的話，也能做出眨眼睛、微笑的反應。但若想復原到正常的健康狀態，仍需要大筆的醫藥費。

但楊家的經濟情況仍不見好轉，楊男求助無門找上媒體，崩潰的向媒體哭訴一切的遭遇，甚至哭喊，「寶寶醒醒，寶寶醒醒，爸爸為了給你看病，已經傾家蕩產了，媽媽也把家裡燒光了，我多麼希望你能夠好起來，喊我一聲爸爸。」看了令人相當不捨。事件經擴散後，不少網友捐款協助，盼望能盡點微薄之力，讓寶寶能接受正規的醫療資源。

(中時新聞網)