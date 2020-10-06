一名美國籍尼姓男子在國際網站，購買含有第三級毒品「卡痛」成分的膠囊， 4月7日輸入來台時，遭財政部關務署基隆關查獲，尼男辯稱，政策下令時他人在法國，不知台灣已將卡痛列為第三級毒品，檢方調查後認為，沒有證據足以證實有犯意，認定罪嫌不足，予以不起訴處分。

尼男當時透過網路連結到國外不詳網站，購買一包含卡痛的膠囊，不詳網站人士以國際郵包，自印尼寄送，在輸入時遭查獲，尼男坦承有訂購，但否認犯行辯稱，自己患有不寧腿症候群，從2017年開始購買卡痛產品，服用後發現有明顯改善，後來又再訂購這一包。

尼男說，這些卡痛都是自己要服用，2018年曾離開台灣搬到法國，當時台灣還沒有將卡痛列為第三級毒品，2019年9月他回到台灣，不知道卡痛已經被列為管制藥物，才會再度購買。

檢方調查發現，尼男的包裹地址填寫在離住處約200公尺便利超商，並且無隱匿真實姓名及身份等情勢，若真有犯意，不會明確載明真實姓名、地址，此外，尼男沒有相關毒品前科，在我國從事老師職務；檢方認為，難以判定尼男知道卡痛為三級毒品，仍運輸或私運進口，複查後無其他積極證據證明，認定罪嫌不足，予以不起訴處分。

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(中時 )