民進黨立委劉世芳今日於立法院質詢時詢問，未來在數位時代的發展下，政府要以哪個單位作為「大腦」來進行整合？行政院長蘇貞昌回應表示，在年底前將推出行政院組織改造案，進行整體盤整，其中有成立數位發展部，這個會期就會送入立法院審議。

劉世芳受訪時表示，她不反對成立數位發展部，但是反對數位發展部成為第二個科技部，科技部雖然預算很多，但都是委外給其他學術機關進行研究，科技部自身的功能不見了，很多博碩士人才在科技部，卻沒辦法發揮功能，變成是「科技行政部」。

她指出，台灣半導體製造的上中下游都做得很好，但是數位發展不是製造業，政府編列400多億預算，應該是著重在數位環境轉型和資安上面。

對於未來成立數位發展部，劉世芳也好奇，像是資策會、工研院等財團法人，甚至是中華電信，會不會挪移給數位發展部來管理？

劉世芳強調，政府各個單位都要面臨資安的問題，例如各單位設置政風處，是由法務部派人，才有調查資格，未來每個部會都需要有資安人員，這些人才是否就要隸屬於數位發展部？面對駭客侵襲，目前一般行政人員可能無法應付，特別未來要進入5G時代，政府需要任用更多數位人才。

(工商 )