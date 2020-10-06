日前台中山區一頭台灣黑熊誤入果園遭陷阱山豬吊，套索陷阱進用與否引起社會熱議，農委會林務局今(6)日召開「防範套索誤捕瀕危野生動物座談會」並邀集6縣市代表及專家與會，未來將加強推廣電牧器圍網及精準式獵捕陷阱。

編號「711」的台灣黑熊日前誤觸防山豬陷阱遭山豬吊，由於已是第3度中陷阱，消息一出引發社會憤怒，要求立法禁止套索式陷阱，林務局今日邀集新竹、台中、花蓮、台東、嘉義及屏東等6縣市政府、農民及獵人等代表共同召開座談會，希望黑熊誤傷事件不再重演。

林務局長林華慶表示，精準式陷阱是讓足底面積較小的偶蹄類如山豬踩入陷阱，腳掌大的非目標動物如黑熊則不會誤捕，相較於電牧器圍網較不受地形限制。

林華慶指出，電牧器圍網對獼猴與山豬有防入侵效果，在過去也已有推廣，希望未來農民防範野生動物入侵果園時能使用電牧器，農民僅需負擔三分之一，其餘三分之二則由政府補貼。

原住民傳統狩獵部分，有時會獵捕到非標的物種，去年已邀集專家學者及原住民等就精準獵捕做討論，這部分已達成共識，林務局也針對過去慣用陷阱進行改良，今年已發給部分縣市與部落使用。

(中時 )