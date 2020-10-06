由《琅琊榜》團隊打造的都市商戰大戲《溫州兩家人》，故事主軸講述兩個溫商家族上下兩代人，如何在面對國際金融危機與國內經濟轉型的雙重壓力之下，歷經波折重塑「誠信」的故事。此劇由郭濤、袁詠儀、任程偉、陳麗娜領銜主演，並有新一代演員金澤灝、曹苑、何杜娟、洪秀兒卡司助陣，有商場上的鬥智鬥勇、人脈關係的維繫收放、追逐商業利益還是家族親情和諧，雖然沒有人氣小鮮肉助陣，但故事發展卻更加平實感人，加上幾位戲精及演員的同台飆戲，精彩可期，10月7日起週一至週五晚間6點到8點，請鎖定中天娛樂台強勢播出。

郭濤在劇中飾演製衣廠老闆侯三壽，經營奇才、個性急躁、急功近利，卻導致自己公司破產；任程偉飾演製鞋企業家黃瑞誠，個性稳重、堅持踏實，著重長遠獲利，迥然不同的個性最終幫助破產邊緣的侯三壽重獲新生。袁詠儀則飾演侯妻林佳來，她表示，這個同時兼顧工作與家庭的職場女性，角色與自己的個性有些像似。然而在戲裏飾演十分寵溺孩子的袁詠儀，在自己的現實生活中卻對兒子魔童進行「虎媽式」管教，這讓兩人關係一度緊繃，所幸經過醫師的方法協助，有效與兒子修復關係，現在母子倆感情變超級好，彼此相處的互動就像朋友一樣。

《溫州兩家人》全劇除了能欣賞到好幾位實力派演員的精湛演出之外，劇組更下了重本，團隊遠赴美國、法國、坦尚尼亞、南非等國實地拍攝取景，由於是大陸第一部與非洲國家電視台合作的跨境電視劇，鏡頭尤其著墨在坦尚尼亞特殊的城市與野外景點，以多重角度呈現非洲的異國情調，風光特色獨具。

以「誠信」二字貫穿全劇的《溫州兩家人》，看得到國際商場局勢詭譎多變，傳統製造業轉型高科技產業，實體銷售通路到網路電商平台，且看富家「混二代」搖身成為「奮二代」，最後以新概念開闢新戰場，成功拯救家族事業，成為下一代的溫州企業家。10月7日起每週一至週五晚間6點到8點於中天娛樂台即將誠信登場，敬請鎖定《溫州兩家人》。

(中時新聞網)