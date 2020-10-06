雲林縣長張麗善質疑爭取前瞻基礎建設看顏色，內政部計畫提升道路品質競爭型補助計畫，需求6.6億僅獲核千餘萬元。內政部晚間澄清，雲林這次提報前瞻提升道路品質審議案件共提出82件工程，總經費計22.78億元，初審核定37件工程，共9.86億元，內政部對雲林縣補助項目的額度，實際已為全國之冠。

媒體報導雲林縣爭取前瞻預算額度未如預期，縣長張麗善感嘆中央「看顏色這也太離譜」。內政部表示，雲林縣政府所述，恐將中央美意讓人民產生錯誤遐想，希望縣府應以民眾最基本的行的安全為優先考量事項，讓人民有條安全回家的路，而非是僅考量自身黨派利益，忽略整體建設於雲林縣的有感建設。

內政部指出，雲林縣前期計畫已補助亮點計畫3億元至今尚未完成，因此這次暫以鄉鎮公所提案為優先核定標的，這次雲林縣未獲核定的案件，經委員評議後，大多是因工區零散、整體改善效益欠佳或非屬計畫補助範疇，相關提案應重新檢討使用需求後，在下次審議時再重新提送。內政部後續已請縣府依這次審查建議修正意見，在下一階段再行提出申請評估。

內政部並說，這次全國排審案件共570件，優選案件325件，審查會是由專家學者組成委員會進行評選，評審內容是以提案內容是否符合補助重點，及均衡城鄉發展與前期計畫執行進度作為通盤考量。

(中時 )