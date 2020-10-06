百貨周年慶開跑的同時，電商針對雙十的優惠也正式開跑，更帶來更多驚喜下殺及抽獎活動，像蝦皮購物今年特別在8日前推出精選商品祭出超低折扣以外，還特別挑選20支周年慶必買商品，讓消費者投票除了可以搶限量5折券、店家折價券外，票選出來的前10名商品更會在祭出破盤價，凡於活動期間登記後單筆消費滿千，再抽今生金飾價值36萬5300元的1克拉鉑金項鍊。

另外10日前蝦皮遊戲更推出開啟福袋就有機會獲得今生金飾雙面鑽石項鍊，而為了滿足消費者的防疫需求，10日前再天天限時特賣限量釋出限量版的3色福德口罩、清新宣言，以及中衛口罩潮橘、酷黑、軍綠等特殊色口罩。

蝦皮購物將於8日當天凌晨1點20分，限時特賣中衛素色系列醫療口罩，特價260元起。（蝦皮購物提供）

PChome 24h購物10月首波主打全站500萬種商品下殺3折起，更攜手36大銀行最高回饋25%，26日前推出碧兒泉、提提研、KOSE、歐舒丹等眾多美妝品牌最高回饋11%的下殺，消費滿額再抽HERMES手環、麗禧溫泉酒店雙人湯屋券，12日更限時推出「1010元一口價商品專區」，像「AHC玻尿酸植萃保濕神仙組」特價1010元，刷指定卡再享5%回饋，而31日前加碼再推APP下單滿490元登記抽Canon相印機。

momo購物網則在10日前推出GUCCI、巴黎萊雅、Jabra、LEVIS等知名品牌必敗清單下殺，還有獨家首賣商品如雪花秀的潤燥養膚精華節慶限定版，momo全台獨家首賣優惠下殺54折以外，活動期間每日消費滿額送美食，不限金額消費登記參加幸運發票號碼活動，8碼全中即可獲得10萬大獎，另外還有消費滿3000即可登記領取5%加碼momo幣回饋、整點搶紅包等活動。

PChome 24h購物獨家組合，AVEDA 經典髮梳組，迷迭薄荷洗髮精250ml、隨行按摩梳，原價1300元，12日前特價1010元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物獨家組合，AHC玻尿酸植萃保濕神仙組，原價1590元，特價1010元。（PChome 24h購物提供）

momo購物網「雙十生日慶」推出雪花秀潤燥養膚精華90ml節慶限定版，momo全台獨家首賣優惠下殺54折。（momo購物網提供）

蝦皮購物「10.10品牌週年慶」 推出消費滿千，即抽今生金飾價值36萬5300元的1克拉鉑金項鍊。（蝦皮購物提供）

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