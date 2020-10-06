今又共軍1架運8反潛機進入我西南防空識別區 21:232020/10/06 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8反潛機。國防部提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供 國防部今晚發布，共軍運8反潛機1架次進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。 (中時 ) #防空 #西南 #反潛 #國防部 #兵力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆再開出千萬發票 幸運兒買4杯鮮奶茶中獎 18:282020/10/06 財經 美台國防工業研討會 張冠群上將：強化自我防衛能力 00:502020/10/06 政治 所有網路終於斷線 09:002020/10/06 生活 深入鄉村、原民地區 盤點規劃 10:382020/10/06 藝文副刊 兩岸開戰台灣能動員多少人？徐巧芯爆國軍內部數據 17:312020/10/06 政治 陸054A飛彈護衛艦昨現蹤台灣海峽 軍方監控 13:442020/10/05 政治 江啟臣美台國防工業會議演講 盼美勿把台灣當棋子 00:542020/10/06 政治 慰勉空軍六聯隊 蔡英文：國土主權、寸步不讓 12:312020/10/06 政治 一葉知秋？呂秀蓮：抗疫廣告應改「國家安全須知」宣導 13:322020/10/06 政治 羅智強斥8綠委擋萊豬修法 怒轟：別人孩子死不了？ 19:562020/10/06 政治 政治熱門新聞 韓國瑜的下一步？扶龍王斷言：一定選「這職位」 籲民進黨快準備 - 政治 台海開戰美軍不會幫？專家爆：在國會親耳聽到 - 政治 韓國瑜走了高雄空蕩蕩 議員曝慘況：真的很平靜 - 政治 揪高市府「韓家軍人馬」 陳致中竟嗆：不要臉天下無敵 - 政治 台灣人真支持「台獨」？一張圖曝16年來驚人變化 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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