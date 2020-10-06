雲林縣長張麗善近日指稱爭取前瞻基礎建設內政部計畫提升道路品質僅獲核千餘萬元，對此，內政部特別澄清，雲林這次提報前瞻提升道路品質審議案件共提出82件工程，總經費計22.78億元，初審核定37件工程，共9.86億元，考量雲林縣府財政困難，且鄉鎮道路補助需求甚殷，內政部對雲林縣補助項目的額度，實際已為全國之冠。

內政部表示，這次全國排審案件共570件，優選案件325件，審查會是由專家學者組成審員會進行評選，評審內容是以提案內容是否符合補助重點，及均衡城鄉發展與前期計畫執行進度作為通盤考量。考慮雲林縣政府財政困難，特予以希望能透過前瞻提升道路品質計畫協助地方能完善地方道路品質建設。這次縣府所述，恐將原本中央的美意讓人民產生錯誤遐想，希望縣府應以民眾最基本的行的安全為優先考量事項，讓人民有條安全回家的路，而非是僅考量自身黨派利益，忽略整體建設於雲林縣的有感建設。

內政部指出，雲林縣前期計畫已補助亮點計畫3億元至今尚未完成，故暫以鄉鎮公所提案為優先核定標的，這次雲林縣未獲核定之案件，經委員評議後，大多是因工區零散、整體改善效益欠佳或非屬計畫補助範疇，相關提案應重新檢討使用需求後，於下次審議時再重新提送。後續則請縣府依這次審查建議修正意見於下一階段再行提出申請評估。

(中時新聞網)