「華岡5人幫」手牽手同台懷念小鬼。（翻攝Youtube直播畫面）

黃鴻升（小鬼）「地球上最浪漫的演唱會」追思音樂會6日在台北華山Legacy舉行，吳宗憲、KID共同主持，楊丞琳、許瑋甯、林俊傑、黃子佼、炎亞綸、柯有倫、竇智孔、李易、懷秋、品冠等近百位星友到場，小鬼的妹妹及女友峮峮也坐在台下。「華岡5人幫」許瑋甯、楊丞琳等人今晚手牽手同台，許瑋甯用顫抖的聲音說：「他對於我們的重要性，就像拼圖，少了一塊，就不完整了！我們會帶著你的靈魂生活下去」，忍不住淚崩。

楊丞琳唱只能想念你憶小鬼：你會不會來？你現在在哪裡？

許瑋甯細數與小鬼21年的友情，「他從來沒有錯過我們任何一個人的生日」，最後一次視訊是在她的生日，彼此雖然有吵架、鬥嘴，但感情依舊不變，她希望大家都能學會，不要失去才懂得珍惜，「他是你們的小鬼，他是我們的鴻升，謝謝你們對他的愛」。

楊丞琳隨後為摯友送上〈只能想念你〉，將對小鬼的思念寄情於歌中，巧合的是，2年前的昨天，楊丞琳在高雄巨蛋舉辦「青春住了誰」演唱會，當時她邀小鬼擔任演唱會嘉賓，兩人合唱〈海波浪〉，可惜這次楊丞琳只能獨自一人為天上的小鬼獻聲。

今追思會一開場，台上大螢幕播出小鬼從小到大的生活照，照片中的他笑容活潑開朗，璨爛人生卻提早在36歲落幕，令人不捨；KID透露這段時間每回與憲哥通電話，憲哥總是說沒幾句話就哭了，吳宗憲紓緩悲傷情緒地說：「小鬼交待我們一定要讓大家、每一位喜歡他的朋友開心。」幽默表示女兒吳姍儒（Sandy）已在後台準備，擔心KID太傷心挺不住而無法主持。

小鬼生前曾在陳漢典的YT頻道演出，2人當時合跳〈地球上最浪漫的一支舞〉，沒想到2周後就爆出小鬼猝逝，陳漢典今晚在追思會上獨跳該曲，結束後見他臉色不佳，吳宗憲幽默地說：「我看你臉很蒼白，是不是剛剛跳的時候有看到小鬼？」而小鬼生前與好友柯有倫和竇智孔合唱的遺作〈扛得住〉，也於音樂會節目後段登場。

為了不讓悲傷氣氛籠罩音樂會，吳宗憲頻頻丟梗緩解，不惜爆料往事，透露KID與小鬼交情好到，連跟前女友分手都在同一天，推算KID當時應該是跟許維恩分手，而小鬼則是和前女友妞妞情變。不僅如此，吳宗憲與KID在節目最後，壓軸獻上為小鬼創作的〈天堂有多遠〉，為音樂會畫下完美句點。

(中時 )