美股周一收盤大漲超過400點，主要是美國總統川普在感染新冠肺炎後恢復狀況，加上美國眾議院議長佩洛西在盤前聲稱繼續與美國財政部長梅努欽進行新一輪經濟刺激法案協商，雖最後仍破局，但雙方堅稱繼續溝通。美股靜待美國聯準會主席鮑爾最新談話，周二(6日)開盤上漲65.6點、以28,214.24點開出，隨後指數漲勢收斂，4大科技巨頭股價全面走低。

截至台北時間6日晚間9點35分，道瓊指數上漲37.93點或0.13%、暫報28,186.57點；標普500指數上漲1.04點或0.031%、暫報3,409.67點；那斯達克指數上漲12.38點或0.11%、暫報11,320.11點。4大科技巨頭(包括臉書、蘋果、亞馬遜以及Google)目前面臨美國眾議院司法委員會反壟斷小組近期將公布調查報告，根據消息指出，美國兩黨可能會要求這些大型科技公司拆分業務，無疑是這數十年來科技產業發展最大變革。台積電ADR隨著科技股走弱，股價下跌0.85 美元或1.01%、暫報83.69美元。

費半指數則是上漲5.54點或0.24%、暫報2301.10點。電動車大廠特斯拉股價在經歷周一大漲後，周二股價走跌2.72美元或0.64%、暫報422.96美元。

投資人對於川普的康復情況抱持樂觀態度，周一那斯達克指數大漲2.3％，標普500指數和道瓊指數分別上漲1.8％、1.7％，這是那斯達克指數、標普500指數自9月9日以來最好表現，這也是道瓊指數自7月14日以來表現最好的一天。

至於鮑爾將在美國全國商業經濟學協會（National Association of Business Economics）發表對經濟前景的看法，市場預料鮑爾將呼籲美國政府採取新的經濟刺激措施，來防止美國經濟復甦停滯。

(中時新聞網)