前總統李登輝奉安禮拜7日將在五指山國軍示範公墓舉行，總統府今天公布流程，明天上午9點迎靈部隊、國防部示範樂隊、儀仗隊及三軍儀隊先行就位，副總統賴清德與蔡英文總統先後抵達，恭迎李登輝移靈車隊，隨後進行奉安儀節，全國公務機關也將降半旗一天。

總統府表示，李登輝奉安禮拜儀節按基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例與體制辦理，為尊重李登輝家屬意願，奉安禮拜僅家屬參加，不另邀貴賓，也不對外開放民眾參與。

李登輝的移靈車隊明天上午會由警察及憲兵機車開道，從翠山莊出發，沿途經過台北市中社路一段、至善路二段、一段、福林路、中山北路、新生高架下民族東路匝道、民族東路、上國道一號松江匝道、下汐止交流道、新北市汐萬路一段、二段、三段、五指山產業道路、忠孝路、園區道路，9點20分抵達五指山國軍示範公墓。

迎靈部隊9點將先行就位，9點10分賴清德抵達會場，9點15分蔡英文抵達會場，率領總統府祕書長李大維、總統府副祕書長李俊俋、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發，以及國防部相關將領等陪禮者恭迎移靈車隊。

移靈車抵達後，國軍示範樂隊、倒背槍禮兵、捧褒揚令及旗盒禮兵依序排列，後方接續由牧師、家屬列隊，9點23分進行迎靈儀式，由樂隊奏喪禮進行曲，此時隊伍緩步前進，全體迎靈人員敬禮。

9點28分陸續進入墓園區，安放十字架、遺像、國旗盒、褒揚令及骨罐，先由家屬行禮獻花，再來是蔡英文總統禮敬獻花、隨後由主禮官副總統賴清德率陪禮人員禮敬獻花、行三鞠躬禮。

李登輝奉安禮拜由台灣基督長老教會濟南教會主禮牧師黃春生及司禮長老闕盟昌主持，將採基督教儀程宣召、唱頌聖詩、講道、並進行祈禱。

10點19分進行奉安儀式，儀仗隊將在產業道路列隊，於奉安時行舉槍禮、葬槍班鳴放葬槍3響，再由號兵司吹安息號，李登輝也將就此長眠五指山國軍示範公墓特勳區。

(中時 )