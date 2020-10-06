後疫情時代國旅大爆發，登山旅遊成為熱門選擇，強化登山安全格外重要。遠傳自2015年起啟動「加山計劃」，與林務局各大林管處、國家公園管理處合作，致力優化台灣百岳及熱門登山步道的通訊品質，並提供訊號牌標示服務。

這次遠傳攜手雪霸國家公園管理處（簡稱雪管處），自去年起針對雪霸園區八大主要登山步道、周邊森林步道進行訊號量測優化，並搭配步道里程碑，設立共計68面可通訊告示牌，讓山友在急難發生時，可以利用手機回報里程位置資訊，在安全便利的環境中體驗山林之美。

根據統計，國旅爆發後，湧入山區民眾倍增，卻也因山地氣候多變、對於地形不熟悉、登山裝備或經驗不足，導致登山救援事件頻傳，而基礎通訊正是山區事故救援的重要關鍵。

遠傳去年起與雪管處合作，針對園區八大登山步道、周邊遊憩區森林步道進行訊號全面量測優化，範圍包含觀霧遊憩區的林間步道、武陵四秀等熱門登山路線，以及荒野型路線之大小劍線，除了全面優化並測試訊號，並沿途設立68面標誌明顯、符合山區耐候性佳之可通訊告示牌，讓山友可以使用手機回報明確的位置資訊，以利搜救人員快速定位、判斷搜救所需的人力與裝備，大幅提高救援品質。雪霸國家公園官網也同步公告山區通訊資訊，全面守護山友安全。

遠傳表示，自2015年起與各地林管處、國家公園管理處合作，動員上千人次的工程人員前進全台偏遠山區，在多變的山區天候等艱困條件下持續前進，完成山地訊號量測優化、設立可通訊告示牌的任務。在連續5年的努力下，遠傳和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮八大林管處，以及雪霸國家公園管理處陸續合作，針對全台超過半數熱門登山步道進行通訊品質優化，並設立近500面可通訊告示牌，為山區救援工作提供最關鍵性的奧援。

遠傳強調，未來將持續與全台林管單位、國家公園管理處合作，完成台灣山區通訊品質優化工程，成為政府山區救援行動、友善山友的神隊友，並落實「縮短城鄉落差」的企業社會責任理念。

(工商 )