台灣大哥大6日宣布，持有iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus/7/7 Plus/8/8 Plus等8款手機的消費者，不限台灣大用戶，10月31日之前上網預約登記更換電池，皆可享有限時下殺990元的優惠價。

另外，非這次活動指定的iPhone機種，換修電池享有8折優惠。台灣大表示，為滿足廣大果粉需求，不定期針對指定款iPhone推出原廠電池換修優惠，且換修對象不限台灣大用戶，讓果粉不必再擔心手機蓄電不足的問題。今年前兩波換修活動獲得熱烈迴響，這次是年前最後一波活動，總計8款指定機種電池，10月31前預約換修價僅990元，為原價1,890的52折，也可使用振興三倍券付款。

台灣大表示，此項優惠活動採取預約制，消費者需先上網預約取得活動資格，待簡訊通知後到門市送件換修，活動及預約資訊可參考台灣大哥大FB粉絲專頁。若非本次活動指定iPhone機種換修電池則無須預約，活動期間內將設備送至全台myfone。

(工商 )