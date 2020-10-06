疫情衝擊全球經濟，國銀海外頻踩雷，也拖累獲利。金管會銀行局6日公布2020年前八月國銀獲利，其中，海外獲利衰退最大，今年前八月只賺143.2億元較去年同期衰退50.3％、8月單月更衰退74.4％，只賺8.5億元，而且有三家銀行包括：中信、彰銀、王道海外分行逾放比率在1％以上，分別在新加坡、美國與英國、香港等地區踩雷。

銀行局副局長黃光熙分析，國銀海外獲利衰退大主要是因利息淨收入減少，以及增提呆帳準備。以8月單月來看，備呆增提就比上月增加7.5億元；至於今年前八個月，增提的呆備則比去年同期增加99億元。

黃光熙表示，8月有三家銀行海外分支機構逾放飆高，王道銀行主要是香港分行，有法人戶授信出現逾放、彰銀則是美國及英國分行，至於中信銀則是新加坡分行踩雷，逾放才會從1.16％升高到1.4％。

銀行局統計，2020年前八月國銀稅前盈餘累計2,245.2億元，比去年同期少賺350億元、衰退幅度達13.5％，除大陸地區分行獲利有成長26.9％外，其餘包括國內總分行、國際金融業務分行（OBU）及海外分行，獲利都呈現衰退，分別衰退13.4％、0.4％、50.3％。

金管會也同步公布本國銀行逾放情形，截至2020年8月底止，放款總餘額31兆976億元，較上月底增加1,964億元；逾放金額達755億元，逾放比率為0.24％，較上月底減少0.01個百分點，較去年同期增加0.01個百分點。

金管會指出，截至2020年8月底，本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為567.03％，較上月底546.79％增加20.24個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健，金管會表示將持續督促銀行提昇資產品質及健全財務結構。

(工商 )