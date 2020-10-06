「台杉X北醫 創新加值平台」是高端醫材創業人才培育課程，共規劃12大主題課程，針對精準醫療、ICT（資通訊）跨域整合知識學習，授課師資來自創投界及台杉投資的專業投資團隊、台北醫學大學醫師團隊、國際法律事務所等等。台杉投資生技基金合夥人沈志隆指出，新冠疫情大流行以來，科技從遠端更直接的介入醫療產業，生技結合ICT技術的智慧發展已是趨勢，台杉X北醫創新加值平台正是在此情境下衍生的新助力，能促使不同專業間對話，並聚焦於高端醫材市場的商品化與市場開發。

沈志隆表示，台灣很早就看出醫療結合ICT跨域人才培育的重要性。科技部早自2007年推出「台灣-史丹佛醫療器材產品設計人才培訓計畫（Stanford-Taiwan Biomedical Fellowship Program, STB）」，甄選出工程、醫學、生命科學、商務管理等不同領域人才，至史丹福大學參與為期一年的醫療器材產品設計與商品化實務訓練，及至2018年，此項計畫已帶動18家醫療器材新創公司的成立。

沈志隆發現，近年來電子大廠加碼投入生技醫療產業，無論是直接投資醫療新創公司，或是結合原有研發團隊開出新產品線，包括鴻海投資以色列醫療影像新創公司、廣達除了投資健康照護科技醫材，旗下廣明光電轉投資的柏勝生技，日前更開發出新冠肺炎快篩技術。仁寶則是鎖定精準醫療與健康照護並進一步與醫院合作。皆是ICT產業跨入生技醫療異業合作的實例。

「這些來自ICT產業的活絡資金及優秀研發人才的投入，對台灣醫療產業發展相當正向！」沈志隆說，這正是「台杉X北醫 創新加值平台」的源起，台杉投資生技基金希望以過去協助台灣生技新創團隊國際鏈結的經驗，從選題、設定市場端需求、國際合作等提供專業協助。而台北醫學大學方面，近來積極推動校內科研成果商品化，所成立的台北醫學大學生醫加速器，是國內首家醫學大學成立的加速器。此次合作，北醫除了提供醫師級的專業師資，課程中更規劃以醫院做為臨床場域的實地工作坊，提供學員實地觀察的學習機會。

台杉投資表示，此次課程將自10月17日起，每周六上課至11月28日共計7周，除了授課還有醫院的臨床工作坊。

(工商 )