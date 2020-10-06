最新民調顯示，一旦兩岸開戰，竟然有96.3%的18、19歲青年「願意自己或家人上戰場」，但是高達87%的18、19歲青年「不支持」徵兵制的。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，既然願意為台灣而戰，就應該讓自己接受訓練，並直言，「不教而戰，謂之殺」。

黃暐瀚今在臉書上表示，「不教而戰，謂之殺！」並指出，他看到最近台灣有份民調，問18-19歲的台灣年輕人，願不願意上戰場？支不支持徵兵制？結果，高達96%願意上戰場，但87%反對徵兵制。

看完這份「充滿矛盾」的民調，黃暐瀚說，他試圖去理解年輕人到底在想什麼？他猜測，應該就是「愛台灣，不惜犧牲生命，願意上戰場」，但又覺得「當兵浪費時間或不需要，所以不希望恢復徵兵制影響生涯規劃」。

對於同一份民調中20-29歲願意上戰場的比例，立刻從96%降到26%，掉了整整70%，黃暐瀚很疑惑，是什麼理由讓這些人上戰場的意願，居然只剩26%呢？

黃暐瀚指出，戰爭是殘酷的，「不用我在這邊危言聳聽，鑑古知今，戰爭該是什麼樣子？大家可以自己去找到答案。既然願意為台灣而戰，就千萬得讓自己受軍事訓練啊～」。

黃暐瀚直言，既然有打戰的準備，怎麼會排斥當兵？不當兵，不學戰技，怎麼在戰場中殺敵制勝？保衛國家？不要說打勝仗，讓一個沒受軍事訓練的人，上戰場去打仗，基本上，就是讓他送死，是一種放棄生命的表現，「不教而戰、謂之殺！」

最後，黃暐瀚也說，政治的口水，我就不多扯了，但既然願意打仗，就拜託一定要讓自己當兵受訓，至少能想辦法，在戰爭中，存活下來。

網友們也留言回應，「以為戰爭像吃雞般的簡單」、「標準20年教改，最完整的一批產物，自求多福了」、「就是覺得不用當兵，只要給我隻65k2就會變成藍波的心態」、「出張嘴的都很厲害、沒有紮實的訓練上戰場只是當砲灰而已」。

(中時新聞網)