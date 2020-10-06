政府明年一月將開放美豬進口，各縣市長興起食品安全攻防戰。新北市長侯友宜日前宣布年底前要求新北市各級學校團膳換約，務必確保瘦肉精美豬不會進入校園。新北市議員陳偉杰今天質詢表示，據他了解托育機構沒有食材規範契約，憂心恐成漏洞；社會局長張錦麗回應，將儘速研議制定相關食安管理辦法。

陳偉杰說，有家中有托育幼兒的家長向他反應，為什麼托育費包括餐食，卻沒有食安相關規定？他要求新北市社會局也要比照教育局研議托育機構食安管理辦法，讓公私立托育機構甚至居家托育都要遵守規定，勿讓瘦肉精美豬流入托育機構。

新北市社會局長張錦麗回應，市府已要求公托明年起不得使用含瘦肉精之美豬，但對於多數私立托育機構與居家托育、保母則已展開溝通。陳偉杰表示一向超前部署，社會局也要從源頭把關，儘速研議制定相關食安管理辦法，保護0到2歲幼兒免受瘦肉精威脅。

(中時 )