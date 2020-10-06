蕭敬騰獻唱給學長小鬼「你知道嗎」感動全場

李玖哲為小鬼唱歌強忍4分鐘 一結束爆哭：我不值得站在這

曹格為兒子的乾爹小鬼暖聲獻唱。（滾石提供）

黃鴻升（小鬼）6日追思音樂會，由30組藝人或名人上台獻聲、致詞，包括蕭敬騰獻唱〈你知道嗎〉、李玖哲演繹〈Will you remember me〉、八三夭送上〈北風和太陽〉；而曹格也帶著認小鬼為乾爹的兒子到場，一連演唱〈Tears in heaven〉等組曲，群星在3個半小時的音樂會上輪番傳遞美聲，盼為小鬼及其親友、歌迷，留下最美回憶。

Junior哽咽呼喚小鬼一動作惹台下全場爆哭：他在這

吳映潔（鬼鬼）今戴短假髮打扮成小鬼的模樣，率舞群熱跳〈超有感〉及〈拿破崙〉為音樂會揭幕，曲畢她大喊「我是小鬼黃鴻升」後一度難過得說不出話，強忍眼淚說：「只想跟大家說一句，我們一起永遠想念哥哥。」

蕭敬騰（老蕭）一開場就說「今天唱歌給學長聽」，他與小鬼是親民技術學院學弟、學長，兩人在校內見過一次，當時小鬼已是藝人，老蕭則尚未出道，「我說不上是他的好朋友，但他幫助我很多，我一定要為他唱歌」。孫盛希落淚獻唱，「我一直以來都很喜歡這位師兄，師妹愛你、想你」。

李玖哲今強忍情緒演出，曲畢爆哭地說：「小鬼帶給大家很多的快樂，不管任何時侯他都對我很好。」透露兩人久久見一面，小鬼總虧他「玖哲，你變這麼壯幹嘛」！吳宗憲幽默安慰：「很少看到這麼壯的人哭這麼嚴重。」林凡為小鬼送上〈Angel〉，「他就像Angel一樣，讓身邊的人都很安心」；李千娜則暖聲演繹2017年時，與小鬼合演《逃婚一百次》的片頭曲及插曲〈感覺對了〉、〈命中注定〉。

(中時 )