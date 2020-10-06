小鬼黃鴻升「地球上最浪漫的演唱會」追思會6日晚間舉行，21年摯友「華岡幫」也沒缺席這場最後告別，由許瑋甯代表致詞，訴出他們對小鬼的思念，又哭又笑的回憶，讓眾人看了也忍不住跟著鼻酸。

許瑋甯透露，小鬼21年來沒錯過任何一個人的生日，就算再忙也會視訊，他們從高中就認識，讓進入娛樂圈的他們，心底最柔軟的地方就是那份最簡單的純粹，並憶起當時邀小鬼去看自己和楊丞琳第一次合演的電影，一結束小鬼就抱著她們大哭，「你說你真的很開心可以看到你愛的兩個朋友一起在大銀幕出現」。

許瑋甯表示小鬼是朋友間的潤滑劑，雖然現在想起他還是很難過，「每當想哭就努力笑，我們扛得住」，哽咽說：「他對於我們的重要性，就像拼圖，少了一塊，就不完整了」，最後喊話：「希望我們都會學會不要失去才懂得珍惜，我們會連小鬼的靈魂重量一起生活下去，我們沒有失去過他，謝謝你們這麼愛他」。

(中時新聞網)