波多若絲卡獲勝當下開心拋下球拍、高舉雙手，也對自己的表現感到不可思議。（美聯社）

23歲阿根廷女將波多若絲卡（Nadia Podoroska）在今年法網締造屬於她的紀錄，今晚在女單8強賽以6比2、6比4氣走大會第3種子烏克蘭史維托琳娜（Elina Svitolina），波多若絲卡成為法網史上第一位從單打會外賽晉級到最後4強的選手。

波多若絲卡首次參加法網女單會內賽就打進4強，是繼2004年蘇雅雷茲（Paola Suarez）之後，法網女單4強再見阿根廷好手，也因為她淘汰世界排名第5的史維托琳娜，本屆法網女單上半部籤表，已經沒有種子球員。

本屆法網之前，世界排名第131的波多若絲卡，從來沒有在四大滿貫賽會內賽獲勝，或是擊敗過世界前50名好手，更從未在WTV巡迴賽拿過連勝，但今年在花都巴黎，從會外賽到會內賽，她已經累積8連勝。

波多若絲卡在場邊受訪時說：「雖然我在發表賽後感言有些困難，謝謝你們的支持，我非常非常開心！每一分我都很努力，隔離期間我跟教練也做了很好的訓練，團隊幫助我做了很多鍛鍊，我想這應該就是我今天站在這裡的原因。」

此役是場破發大戰，雙方整場比賽共13次互破發球局，波多若絲卡8次、史維托琳娜5次。

(中時 )