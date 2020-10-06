農委會農糧署為推廣台灣特色好茶，將搶攻精品百貨通路市場！農糧署結合榮獲國內外茶葉競賽殊榮的15家茶莊，6日至14日在台中大遠百舉辦「台灣名茶大賞」；另該署與高雄漢神百貨本館，將於11月7日至15日舉辦台灣特色好茶活動，希望將台灣特色好茶，介紹給中、南部消費者，讓國人同享國產茶的好滋味。

與會的農糧署長胡忠一表示，今年因新冠肺炎疫情關係，國外觀光客不能來台，過去外國觀光客來台時，多少會購買台灣茶；同樣地；台灣民眾出國時，也會以茶葉伴手禮送人，但在疫情影響下，業者今年營業額比去年同期約下降二到三成。所以，該署決定輔導台灣15家茶莊，搶攻精品百貨通路市場。

此外，農糧署今年「亮點茶莊」遴選活動，共有17家茶廠報名角逐，共有5家獲選，預計11月13日公布遴選結果，屆時，可帶動民眾出遊逛亮點茶莊風潮。

為增進國人認識國產茶特色與優點，並提振茶葉消費買氣，農糧署6日至14日在台中大遠百辦理「台灣名茶大賞」，首場由15家榮獲國內外茶葉競賽殊榮茶莊，帶來超過百項優質國產茶及相關產品。

消費者在活動期間，前往台中大遠百地下二樓（B2）展售攤位，就能購買到來自七縣市、安全優質，且可溯源國產茶，活動期間還有消費滿額抽獎活動，買得愈多、賺得愈多，歡迎全國消費者前往現場，感受台灣茶的獨特魅力。

胡忠一指出，此次「台灣名茶大賞」活動產品，網羅來自新北、桃園、台中、南投、嘉義、宜蘭及花蓮等七縣市優質茶莊，除具備產銷履歷、有機驗證、產地證明等安全溯源標章外，並榮獲亮點茶莊、五星級衛生安全製茶廠、產銷履歷達人、全國十大神農獎、百大青農、台灣農業百大精品獎、比利時國際風味暨品質評鑑所（ITQI）評鑑、法國農產品加值協會（AVPA）競賽茶業類、德國紅點設計獎等殊榮肯定，超過百項優質茶葉產品，送禮自用兩相宜，且品質安全有保障。

農糧署進一步表示，為鼓勵民眾多多選購台灣好茶，活動期間特別辦理「每日好物獨家限時優惠」、「周末假日消費滿499元抽國產茶福袋」及「平日消費滿499元抽國產茶VIP」等好康活動，期望大家買到好茶之外，也能把現場大獎帶回家。

(工商 )