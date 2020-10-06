證交所10／8將審議安普新上市案 21:582020/10/06 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所將於本周四（8日）召開有上市審議委員會，審議安普新（6743）之申請股票上市案。 安普新董事長為黃常青，公司實收資本額10.48億元，主要產品包括耳機產品設計及製造、消費性電子產品塑膠零組件等，108年稅前純益1.31億元，109年上半年為8,903萬元，每股稅後盈餘（EPS）分別為1.04元、0.73元。 (工商 ) #安普新 #證交所 #審議 #上市案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貿聯-KY違反重訊 證交所處5萬元違約金 15:292020/10/06 財經 《日股》川普返回白宮 日經午間漲逾百點 12:502020/10/06 財經 螞蟻傳AH股同步上市 避市場波動 04:102020/10/06 全球財經 《證交所》證交所：未對康友-KY財務背書 斥新經營團隊不實指控 08:012020/10/06 財經 精誠 搶5G網路資安商機 04:102020/10/06 產業．科技 北高3大建商聯手台南推案 農業金庫聯貸20億力挺 14:532020/10/06 財經 安侯建業專欄－中國大陸常見投資對賭條款解析 04:102020/10/06 金融．稅務 《證交所》證交所緊盯11檔TDR 13日視溢價幅度論延長與否 17:052020/10/06 財經 《生醫股》生華科膽管癌新藥期中分析達標 拚樞紐性試驗促取藥證上市 14:152020/10/06 財經 川普確診 7成美國人指他輕忽病毒 04:102020/10/06 國際大事 財經熱門新聞 突破封鎖！ 華為求生戰 找到下個百億美元金雞母 - 要聞 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 房價猛漲 央行可能年底打房 - 日報 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 科技產業迎來大變化？ 美報告暗示殺向4大科技巨頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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