證交所將於本周四（8日）召開有上市審議委員會，審議安普新（6743）之申請股票上市案。

安普新董事長為黃常青，公司實收資本額10.48億元，主要產品包括耳機產品設計及製造、消費性電子產品塑膠零組件等，108年稅前純益1.31億元，109年上半年為8,903萬元，每股稅後盈餘（EPS）分別為1.04元、0.73元。

(工商 )