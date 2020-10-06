電商搶搭雙十國慶連假商機，紛紛祭出大促活動吸買氣。富邦媒（8454）旗下通路momo購物網推出《雙十生日慶》，6日起至10日除主打萬件商品下殺3折起外，並祭出「消費滿額送美食」、「天天送10萬」、「消費滿額加碼送momo幣」、「整點搶紅包」等優惠活動。

此外，momo搶先分享《雙十生日慶》活動期間必敗清單，包含GUCCI、巴黎萊雅、Jabra、LEVIS等知名品牌熱銷商品，預估將推升今年momo《雙十生日慶》銷售年成長超過35％。

「消費滿額送美食」活動提供每日上午00:00起至20:00單筆消費滿1,010元，可於21:00登記領取「花月嵐薯條」乙份(每日限量2,000名)。「天天送10萬」momo幣瘋狂送，活動期間不限金額消費即可登記參加幸運發票號碼活動，momo購物網將於7日至11日每日於momo Facebook粉絲專頁開獎幸運號碼8碼，與消費發票號碼相對應8碼全中，即可將10萬大獎抱回家。

另外，「消費滿額加碼送momo幣」及「整點搶紅包」則從每日00:00起至21:00消費累計滿3,000元，可登記領取5%加碼momo幣回饋（每日限額1,010名、活動期間每人限領乙次），每日8個時段狂撒100%中獎紅包、折價券，總獎金高達千萬元，預計吸引萬名會員上線瘋搶。

至於momo《雙十生日慶》必敗清單亦搶先公開，包含美妝保養「雪花秀」潤燥養膚精華90ml節慶限定版下殺54折、「巴黎萊雅」金緻草本髮油送四好禮且優惠下殺36折，GUCCI經典LOGO壓紋斜背包，獨家優惠57折、LEVIS的LEGO樂高聯名T恤特賣1,490元，韓國Caffebene」MANO黑咖啡42折再加碼送扣式保溫瓶、「舒跑」momo聯名款鹼性離子水+PLUS 20入3箱組，下殺899元。

3C品包括Jabra Elite 65t真無線運動藍芽耳機36折再加碼送原廠皮革收納盒、BenQ 43型4K HDR智慧連網顯示器+視訊盒特價9,999元，家電用品大同 20L氣炸烤箱優惠價3,990元、法國Staub南瓜造型琺瑯鑄鐵鍋24cm下殺36折。

momo電視購物亦祭出「消費滿額送最高120％ momo幣回饋」活動。

(工商 )