企業雲端基礎設施廠商Vertiv宣布，下一代5G電信白盒解決方案領導廠商UfiSpace (優達科技) 採用Vertiv SmartRow資料中心智慧解決方案，打造5G效能驗證實驗室。

UfiSpace成立於2012年，在全球網路通訊市場，已占有一席之地，隨著5G 商用腳步加速，加上電信網路設備逐漸「白牌化」的趨勢，UfiSpace看到開放網路架構的商機，於2017年切入5G電信白盒市場，進軍過去由國際網路設備大廠主導的歐美電信市場。

為提升產品設備開發效率，提供客戶更好的體驗，UfiSpace於2019年建立5G效能驗證實驗室及Showroom，快速推出經過效能驗證的智慧化5G電信白盒解決方案，搶佔市場先機。 UfiSpace行銷總監陳心慧表示，在激烈競爭的市場中，傳統的機房建置方式，已經無法滿足成長型的企業需求。對於極需不斷嘗試新技術開發、並在5G電信市場搶佔商機的UfiSpace來說，Vertiv具經濟效益的一體化模組設計，其在空間節省及節能方面的突出表現，不但解決我們目前的挑戰，還能因應未來業務快速增長的彈性需求。

Vertiv SmartRow 為封閉模組，內含機櫃、空調、UPS、配電、設施監控管理等多項功能，全部模組都在Vertiv工廠預先設計、整合並測試。其一體化設計、快速部署、隨需擴展，同時兼顧節能、監控管理等優勢，可有效解決一般客戶缺少機房空間的難題及對節能的要求。同時，還能透過高效率及專業的冷卻技術，達到精確製冷的效果，提升製冷效率，因此，可降低每一年的能源消耗高達30％以上。Vertiv SmartRow還擁有完善的防塵效果，可顯著減少IT設備故障率，降低系統聲量，完美實現資料中心人機環境分離。

台灣Vertiv總經理侯建州表示，植基前身為Emerson Network Power的產業經驗，Vertiv降低能源成本支出的技術能力也深獲全球客戶的信任與肯定，為客戶打造一個可靠、具成本效益、節能的模組化智慧機房，是Veritv的目標。

(工商 )