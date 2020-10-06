中央氣象局指出，明（7）日受到東北風影響，北部、宜蘭有局部短暫雨，且北台灣稍涼，預測桃園以北、宜蘭高溫24、25度，而民眾最關心的國慶連假天氣，桃園以北、東北部要慎防較大雨勢。另外，氣象局預估，颱風昌鴻北轉往日本前進的機率較大。

氣象局在臉書上表示，明天天氣跟今天類似，在東北風影響下，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區也有零星降雨，新竹以南主要為多雲到晴的天氣，午後南部山區有局部短暫陣雨。

國慶連假北台灣有雨。（摘自中央氣象局）

溫度方面，氣象局說明，北台灣稍涼，桃園以北及宜蘭預估高溫24、25度，竹苗約27、28度，花東28至30度，中南部高溫可達33度，各地夜晚至清晨低溫22至25度，中南部日夜溫差大，溫差可達10度左右，南北溫差也較大。

至於颱風昌鴻，氣象局提到，昌鴻颱風預測在周四前會緩慢往琉球群島方向移動，之後北轉接近日本的機率較高，但由於路徑仍有不確定性，還需多加留意最新資訊。天氣風險總監賈新興也在臉書上直言，「昌鴻對我們國慶假期的天氣，已經沒有影響了」。

(中時新聞網)