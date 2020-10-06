電視節目《我在市場待了一整天》獲得今年金鐘獎，記錄菜市場的美食與人情。藝術家吳修銘近1年來，也以自己的方式，為傳統市場留下紀錄，他走訪台北萬華新富町文化市場以及高雄岡山欣欣市場，拍攝照片，並把每張照片透過特殊的電腦程式，轉換成一段段動聽的音樂。

吳修銘表示，他對小時候媽媽帶他上市場買菜的記憶特別深刻，「活蹦亂跳的雞和魚，很多顏色的蔬菜水果，都讓小時候的我，感到驚喜，特別是蔬菜水果，有天然的配色，我認為那是我接觸藝術美學的開端。」

吳修銘出生於1988年，從小在新北市中和長大，他畢業於高雄師大跨領域藝術研究所，現在則是在高雄定居，是有兩個孩子的爸爸。

吳修銘表示，他在高雄欣欣市場採集時，遇見一位高齡90歲的阿嬤，明明不用為自己料理三餐，但是卻堅持要上市場買菜，買回家也大都是冰到冰箱，並不是真的要吃，「原來阿嬤年輕時家境很好，家中開設餐館，經常包下市場裡的菜攤，她可盡情採購，市場對她而言，有很濃厚的情感記憶，已經不是為了維持日常機能而上市場，而是以上市場為生活基調。」

吳修銘表示，這件小事讓他看見時代的變化，「阿嬤對傳統市場的眷戀，讓我很感動，原來市場與人的連結可以這麼深，特別是現代人消費型態改變，大都去超市買菜，或是網購宅配消費，和人的互動關係，已不再像在市場採買那樣密切。」

為了記錄傳統市場的面貌，吳修銘拍下雞肉攤、魚肉攤、蔬果攤的畫面，並自己設計電腦程式，讓照片透過程式，分析出裡面的色彩，再藉由顏色，轉換成一段段音樂，集結成《百味唱片行》展覽，觀眾在展覽現場，可聽見每一張照片的專屬音樂，以及吳修銘錄製多段市場小故事。

他表示，「市場有一種溫暖的感覺，因此選定的音色是吉他，和聲的效果聽起來也是和諧的。」展覽即日起至12月13日，在台北市新富町文化市場裡的新富半樓仔展出。

(中時 )