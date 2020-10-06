吳宗憲、KID今晚主持小鬼追思會，原本說好不能哭，一定要把歡樂帶給觀眾，只是在聊到《我不是空笑夢》這首小鬼生前作品時，也讓KID忍了2個多小時的情緒終於潰堤，當眾掩面痛哭，而吳宗憲則是暖心抱著KID給安慰。

KID主持到一半直接潰堤 捏鼻緊抱吳宗憲

KID在台上回憶昔日小鬼教他唱歌的點滴，「鬼哥真的教我很多東西，其實我是真的不會唱歌，但是因為我們要跟他一起唱，所以他在晚上的時候、在睡覺時間一直教我。」也透露會將《我不是空笑夢》拍成MV，還現場邀吳宗憲來客串。

不過KID話說到一半，突然鼻頭一酸，接著整個人哭了起來，而吳宗憲見狀則是暖心給抱抱，並安慰KID，「OK啦，加油加油。」台下觀眾也頓時響起如雷掌聲，為KID打氣加油。而吳宗憲也強忍悲傷情緒，向KID喊話不要這麼難過，要一起幫小鬼完成夢想。

雖然在後台與眾人說好不哭，但不只KID失約了，吳宗憲也在追思會尾聲合唱《天堂有多遠》時哽咽哭了出來，KID說：「我覺得我這一輩子最快樂的一件事情，就是鬼哥來加入《玩很大》。因為他在《玩很大》的時候看到的他是最真實的他，他每天跟我一起回到房間的時候，玩的都比我還瘋，也會告訴我好玩好笑的事情。」

爆哭！吳宗憲現場骰子擲到這一面「小鬼真的來了」

「我們一起主持完很大快要兩年的時間，真的很謝謝他每天都是超級快樂，而且都是沒有想到任何不開心事情來跟我一起錄影，也很謝謝他主動開口跟我說想去龜山島玩，那個晚上我們真的很開心。」KID說接下來《玩很大》會一直把小鬼放在一個位置，「你一直都在，不會離開我們。」

(中時新聞網)