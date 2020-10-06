自小在傳統市場長大的錄音師李百文，菜市場對她而言，不只是買賣東西的地方，更多了人情味，她近期錄製市場裡吃麵、炸雞、打蛋、煮咖啡等聲響，還有傳統市場裡肉販磨刀、魚販刮魚鱗、收銀機開關聲、顧客和店家議價等聲音，為時代留下記錄。

李百文表示，由於從小家中在傳統市場賣水果，她對市場的聲音，特別有情感，她形容，那是有人情味的聲音，「如果你手上提的東西太多，可先寄放在熟悉的攤子，錢帶不夠，可以下次再給，老闆甚至會直接打折、去零頭，還有買菜送蔥、買蔥送豬肉，只要有交情，什麼都可以送，很多討價還價的議價空間，這些都是很有溫度的聲音。」

李百文觀察，除了叫賣聲、招呼聲，各攤販的工作聲，更是傳統市場的特色聲音，「像是魚販刮魚鱗、賣豬肉老闆磨刀、賣雞肉老闆熟練地讓雞腿肉和骨頭分離、削甘蔗等聲音，在機械作業出現後，都是越來越少有機會聽見的聲音，還有傳統磅秤、傳統收銀機的開關聲，雖然很微小，容易被忽略，卻是時代的記憶。」

記錄傳統市場，李百文同樣記錄現代化、位於室內區域的台中第六市場，李百文表示，她錄製了炸雞、泡咖啡、煮麵川燙、打蛋、烤蛋糕等聲響，「聲音雖然看不見，但藉由聲音，聽見的人會有自己的想像力，能刺激味覺、嗅覺，像是聞到香味，或是口中出現食物口感的感覺。」

(中時 )