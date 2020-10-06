美國總統川普近日確診新冠肺炎，但竟在短短三天就火速出院，也讓不少美國人質疑川普的病情究竟是康復了還是抱病出院？對此，台灣戰略學者張競今天就提出4點分析表示，若川普出院前民調真的逆勢上漲，川普有必要出院嗎？他質疑，若這是一場精心安排的選舉秀，美國確診數百萬，川普又要如何自圓其說？

張競6日在臉書發文，分析川普染疫住院卻又火速出院一事，提出4點觀察。

第一，川普染疫後，有媒體聲稱其民調數字逆勢上揚，假若真是如此，他會急著出院宣佈康復嗎？

第二，有社交媒體貼文認為川普染疫之後，會獲得婦女同情票？張競認為，第一夫人染病狀況毫無下文，連關切照顧床頭人都不知道狀況如何，還想獲得婦女同情票，這個臆測如此低估女性選民智慧，真是夠大男人沙文。

第三，綜觀川普整個醫療過程與處置措施，更是動見觀瞻、受人矚目，目前已在醫療程序與用藥措施受到多方批評，如今再搭配個神奇康復，怎能不啟人疑竇？同時染病者為何不能同樣神奇康復，將來要如何來圓這個落差呢？

第四，假若美國醫療能夠如此神奇讓川普迅速康復回春，那相對於驚人數目染疫，以及重大死亡數字，到底美國醫療體系出了何種問題，產生如此懸殊差別，川普又要如何自圓其說？這難道會對選舉票房加分？

最後，張競也總結推論，這若是場精心安排選舉秀，那麼演出票房會理想嗎？戲好還會急著落幕嗎？他希望大家能好好思考。

(中時新聞網)