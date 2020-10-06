索沙用135球完投勝，本季第14勝到手，個人6連勝。（陳怡誠攝）

今（6）日在新莊球場中職比賽，靠著林哲瑄在8局下石破天驚的3分全壘打，富邦悍將以6比4逆轉擊退統一獅，獨佔排名首位，領先1場勝差。富邦最強洋投索沙完投9局、失4分拿下勝投，戰績14勝4敗，勝場數追上中信兄弟洋投德保拉，但自責分率稍遜。索沙以135球完投拿下6連勝，到最後還能飆到155公里，真是驚人！

張進德本季第8轟出爐。（陳怡誠攝）

賽後總教練洪一中表示，索沙投完8局上表示，如果8局下分數沒有逆轉，9局上就換投手，後來真的逆轉超前，於是索沙就奮力完投9局。「球季接近尾聲，每一場都很重要，都已經走到這一步，就豁出去了。」洪總說。

中職下半季進入尾聲，各隊只剩下最後9至11場比賽，前段班的富邦悍將、統一獅些微領先後段班的樂天桃猿、中信兄弟。索沙原本可能投一休四，周日再上場先發，單周搶兩勝，後來完投9局保住勝投，用球數過多，周日登板的可能性甚微。索沙則說，他心裡是想再上去投，但尊重教練團的決定。

高國輝（28號）最快達成生涯150轟，隊友與他擁抱致賀。（陳怡誠攝）

至於獅隊泰迪昨先發7局雖被擊出10支安打、包括2轟，但失3分還算控制得宜，退場時是勝投候選人，最後卻被牛棚搞掉，實屬非戰之罪。他剛加盟時投球內容起伏大，表現好時有效壓制對方打擊，狀況差時則大量失分。不過對富邦兩戰的投球內容都不錯，上一場先發6局無失分拿下勝投。昨雖無關勝負，仍是優質先發。

索沙拿下完投勝開心大吼，也鬆了口氣。（陳怡誠攝）

統一獅先發投手泰迪優質先發，但無關勝負。（陳怡誠攝）

(中時 )