《CNBC》上周就美國大選與投資操作等問題，對總部設於亞太地區的策略師進行訪調。結果發現雖然受訪者對於大選結果看法分歧，不過鑒於大選前的不確性升高，多數分析師表示他們目前的投資策略包括提高現金部位與買進相對保守的資產例如黃金等。

在受訪的30名亞洲策略師當中，有12名預測前總統拜登將會在這次大選勝出、11名表示大選結果恐將難產、還有7名認為川普將可成功連任。

一名分析師指稱，雖然川普確診新冠肺炎，為市場增添新的變數，不過拜登仍舊被市場預測者看好將可入主白宮。

《CNBC》是在上周對這些策略師寄出電郵問卷，不過在首次總統大選辯論結束，與之後川普確認染疫消息傳出，有三名受訪者要求改變他們對選舉結果的看法。

基於這次大選結果撲朔迷離，30名受訪者中有19名表示他們正在提高現金部位，包括美元與日圓在內；此外並買進黃金與美國公債。

還有10名指稱，現在是把資金從科技股轉出流向其他類股的良機。其中旅遊休閒與用來追蹤整體經濟的類股，例如銀行與工業產股是他們鎖定的投資標的。至於防禦類股，像是醫療保健、消費品與高股息股票等，則是另一個他們傾向將資金轉進的目標。

當被問到美國或中國科技股，何者較具吸引力時，有18名分析師表示對後者興趣更為濃厚。一名受訪者解釋，相對美國科技股，亞洲科技股除了便宜、交易風險也較低。

今年以來涵蓋香港、中國大陸與韓國等IPO市場，都吸引許多投資者爭相湧入，另一名受訪者預測上述IPO市場受歡迎趨勢將只增不減。

還有超過半數的16名分析師看好亞洲市場前景，雖然波動短期將會加劇，但策略師指出一旦美國選舉風險消失、亞洲疫情逐漸緩和與經濟呈現復甦跡象，亞洲市場料將有更多上漲空間。

(工商 )