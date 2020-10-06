買、起、來！2020台北國際旅展即將開展，凱撒飯店連鎖祭出「減少販售品項、增加多元選擇」的精兵策略，9家飯店共僅推出三項商品，盼能縮短消費者猶豫不決的時間，同時在價格上也展現最大誠意，首年推出的聯合住宿券與口碑暢銷的聯合餐券均釋出史無前例的超低折扣，更於10月12日在台北凱撒大飯店官網購物車啟動線上旅展，買5送1的強檔聯合住宿券與下殺59折起的聯合餐券，通通開放搶先購。

為慶祝凱撒飯店連鎖第十家飯店「趣淘漫旅-台東」今年開幕，特別搬入充滿童趣繽紛的熱氣球主題網美牆，融入凱撒飯店連鎖旗下9間飯店的時尚感元素，將成為旅展現場最大亮點，拍照打卡免費送純天然的莫凡彼冰淇淋一盒(定價90元)或瑞士喜諾Hero三入草莓果醬組(定價75元)，邀請各路網美、文青們至凱撒飯店連鎖(攤位編號：I104)拿好禮。

旅展現場除拚人氣更要拚買氣，單次購買萬元以上，加碼贈送三大精選伴手禮：台北凱撒的少奶奶檸檬蛋糕、板橋凱撒的陳醋蘿蔔＋黃金泡菜雙醬禮盒、台北凱達的蔓越莓奶酥糖。

凱撒飯店連鎖於ITF旅展首度推出的聯合住宿券每張只要2,500元，不但是空前絕後的價格，更祭出買5送1的超狂回饋，等於每晚只要2,083元的驚喜優惠價！憑1張住宿券可入住今年耗資千萬全新裝修完成的「台北凱撒大飯店」、榮獲2019網路票選北台灣最美飯店「台北凱達大飯店」、後現代美學主義的「凱旋酒店」、體驗芬多精的「阿樹國際旅店」、IG系潮飯店美名的「趣淘漫旅-台北」、尖叫飯店之稱的「趣淘漫旅-台南」以及今年6月新開幕以繽紛熱氣球為主題的「趣淘漫旅-台東」。

歡慶活動衝一波，趣淘漫旅品牌特別加碼，使用兩張券連住兩晚，另贈趣淘漫旅三館通用平日住宿券乙張（期限6個月）。憑2張券可入住城市度假聖地的「板橋凱撒大飯店」與國境之南的度假天堂「墾丁凱撒大飯店」。買越多省越多，歡迎大家一起揪團買起來~讓國旅繼續爆棚！

口碑暢銷的凱撒飯店連鎖聯合餐券套票組，有別往年10張一套的高門檻，今年特別推出「精裝版」每套僅5張，3,000元的低總價好入手，限量3千套，搶到就是賺到，5.9折起的超狂優惠不等人，使用1張可選擇老饕推爆的三家「CP值破表的吃到飽」餐廳：台北凱撒-Checkers自助餐廳、台北凱達-百宴自助餐廳及板橋凱撒-朋派自助餐廳，今年增加一間美味新選擇-墾丁凱撒-蘭苑餐廳，要用不一樣的特色美食，擄獲饕客芳心。

(中時 )