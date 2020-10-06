1名42歲婦人因為左眼皮腫脹和下垂，檢查發現左眼皮底下確實有個明顯硬塊。竟是28年前消失的硬式隱形眼鏡。（摘自Dcard）

隱形眼鏡可說是眼鏡族的福音，輕巧方便的設計讓人類脫離眼鏡的框架。不過戴隱形眼鏡切記要確實取出，否則可能造成細菌感染嚴重恐導致失明風險。一位家醫科住院醫師分享國外真實案例，英國一位42歲的女士，左眼皮檢查被發現有一處硬塊，竟取出28年前的遺失的硬式隱形眼鏡。

該家醫科住院醫師在《Dcard》論壇上分享，常戴隱形眼鏡的人或曾都有過類似經驗，在取出隱形眼鏡時，怎麼找都找不到，試想可能掉落在地面，或跑到眼睛後面。他分享一個在英國的案例，一名42歲婦人因為左眼皮腫脹和下垂半年，尋求眼科醫師幫忙，檢查發現左眼皮底下確實有個明顯硬塊。經核磁共振（MRI）檢查看到有個大小約8mm X 6mm，邊界完整、橢圓的顯影。醫師決定開刀取出，發現竟然是個硬式隱形眼鏡！

婦人百思不得其解，後來她母親才想到，在婦人在14歲時曾參加羽毛球比賽，被拍子意外打到臉，當時配戴的硬式隱形眼鏡就此失去蹤影，推測就是在這個時候，隱形眼鏡順著傷口沒入眼皮。直到28年後，這隱形眼鏡又突然現身，造成左眼皮始發炎腫脹。

網友看完這個既神奇又恐怖的案例後也紛紛驚呼「好痛....」、「28年也太久」、「真不愧是媽媽！」而PO文醫師更語重心長提醒，「沒看到隱形眼鏡，就不要輕言放棄！」同時也建議民眾若覺得眼睛異物感很重，可以試著把眼皮拉開、用大量生理食鹽沖眼球。切記勿一直揉眼睛，恐讓隱形眼鏡卡得更深。

(中時新聞網)