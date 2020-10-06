美國證交會（SEC）指控防毒軟體公司McAfee創辦人邁克菲（John McAfee），在推特推銷首次代幣發行（ICO），卻隱瞞收取超過2,310萬美元的代言費。此外，邁克菲也因為逃稅遭美國司法部起訴，他已經在西班牙被捕。

根據SEC的起訴狀顯示，邁克菲至少在2017年11月至2018年2月之間，向推特的追蹤者推銷7起ICO，獲得價值超過2,310萬美元的數位資產，部分投資人詢問邁克菲是否收費推廣ICO時，他卻否認向業者收取報酬。

起訴狀亦指出，邁克菲做出不實和誤導投資人的言論，例如他宣稱自己也投資了部分他推銷的ICO。「邁克菲在推銷這些ICO案時，不當聲稱自己是投資人和技術顧問。」

SEC表示，邁克菲誤導投資人他已經研究過這些公司，願意拿出自有資金來投資。「事實上邁克菲的推文是偽裝成投資建議的收費代言推銷。」

SEC指出，「邁克菲利用自己的名聲 收取超過2,310萬美元的報酬。」他的投資建議實屬重大不實和誤導，試圖向投資人推廣「幾乎毫無價值」的加密通貨。

SEC打算向邁克菲處以民事處罰，追回不法利得並加計利息。SEC也計劃禁止邁克菲永久不得擔任上市公司高階主管職。

在SEC起訴邁克菲後不久，美國司法部也對他提起刑事訴訟。司法部控告邁克菲在2014年至2018年間，透過推銷加密通貨、提供諮詢服務和演講等活動賺進數百萬美元，卻沒有報稅。

邁克菲被控把收入存到別人的銀行和加密通貨帳戶，利用這些帳戶隱匿所擁有的資產與房地產，包括遊艇。

如果邁克菲被定罪，每項逃稅罪名將面臨最高5年的刑責，蓄意不報稅的罪名，每項面臨最高1年徒刑。

邁克菲已經在西班牙被捕，將引渡回美國受審。

(工商 )