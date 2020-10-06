國民黨立法院黨團6日提出「請求美國協助抵抗大陸」、「台美恢復邦交」有關決議案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮6日針對記者提問指出，國民黨有關人要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事。

朱鳳蓮指出，台灣是中國不可分割的一部分，兩岸同屬一個中國是不可改變的歷史和法理事實。大陸堅決反對任何製造所謂台灣獨立、兩個中國或一中一台的分裂行徑。兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，絕不容許任何外部干涉。

朱鳳蓮說，當前造成台海形勢複雜嚴峻緊張的根本原因是民進黨當局勾連外部勢力，不斷採取台獨分裂挑釁行動，島內有識之士和負責任的政黨對此都應清醒認識、高度警惕、堅決反對。任何違背一個中國原則、損害中華民族根本利益的言行，都將遭到全體中華兒女的堅決反對。國民黨有關人要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事。

(中時 )