高雄市議員黃紹庭（右），在王淺秋的廣播節目中分享高雄現況。（圖／摘自8點千秋萬事YouTube）

前高雄市新聞局長王淺秋指出，中秋連假全台各景點人潮滿滿，卻只有高雄空蕩蕩？沒有明星市長所以沒有人要報導高雄了嗎？高雄市議員黃紹庭坦言，罷韓後高雄不僅能見度變低，就連觀光客也明顯變少，「真的很平靜」。

王淺秋主持的廣播節目《8點千秋萬事》，今（6）日邀請黃紹庭討論高雄現況。黃紹庭指出，從總統大選、罷韓、議長過世到市長補選，高雄紛紛擾擾已有一段時間，最近一個月以來確實比較平靜，「不過就真的很平靜」，雖然還有很多議員的罷免案在進行中，但的確不是那麼多媒體聚焦，很少會去報導高雄市、邁邁市長做得怎麼樣，能見度變低，就連外來觀光客也少很多。

黃紹庭表示，從韓國瑜選市長前帶起來的氛圍，到他主政的這一年半當中，高雄市吸引了多少觀光客，尤其2019年大選前，來台陸客緊縮，在各縣市觀光客人數降低的情況下，只有高雄還是在上升中，一直到罷免案結束後，觀光人口才急速下降。

黃紹庭說，韓國瑜在擔任高雄市長時，除了亮眼的政績外，他的知名度與個人魅力，帶動整個高雄城市的能見度，雖然民進黨議員都在唱衰韓國瑜，但也不要忘了，這些議員突然會有那麼高的能見度，也是韓國瑜擔任市長才有的，現在韓國瑜走了，這些民進黨的議員呢？明後兩天議會將對陳其邁進行第一次質詢，也希望這些民進黨議員們，要用一樣的標準來對陳其邁市長。

此外，王淺秋轉述民眾反應，高雄馬路坑坑洞洞沒有人管，雜草長得到處都是。

黃紹庭表示，這些新聞一直出現，宋立彬議員也指出岡山地區被偷倒了廢棄物，這些市政基本功，本來就是市長要去辦到的，過去韓團隊，包括李四川副市長、工務局長、水利局長、衛生局長等，透過媒體報導，大家看到這些團隊真的做了一些事情，即使只有短短一年半的時間，現在換陳其邁擔任市長，也期待這些基本功能做好。

(中時新聞網)