美日澳和印度外長今天舉行四方安全對話，美國國務卿蓬佩奧接受專訪被問及若中國攻打台灣，美國是否提供防衛，他表示：「只要能緩和區域的緊張，美國會想方設法去做。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、日本外相茂木敏充、澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天傍晚出席在東京舉行的四方安全對話（Quad），這場會議由茂木主持。

蓬佩奧接受日本經濟新聞專訪時，被問到對台灣的看法。他說，美國長期與台灣建立關係，美台擁有共同的價值觀，但是很令人遺憾地，中國共產黨對此充滿抗拒，原本承認香港能維持50年高度自治，中國卻罔顧承諾。

被問到中國如果攻擊台灣，美國是否做好防衛台灣的準備？

蓬佩奧說：「只要能緩和區域的緊張，美國會想方設法去做，這是美國川普政府在世界上的任務。美國不是追求紛爭，而是追求和平，該感到羞恥的是中國共產黨。中國除了與越南的關係之外，日本的航空自衛隊在釣魚台列嶼周邊海域上空也不得不頻繁地緊急升空，以因應中國軍機。」

他還指出，在（中國與印度發生軍事衝突的）喜馬拉雅山附近發生的事情，就是中國以力服人的作法，根本不是大國該有的行為。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情肆虐全球期間，中國動作頻頻，對此，蓬佩奧說：「（對於中國的行徑），袖手旁觀是不對的。美國與台灣、日本仍持續是安全保障上的好夥伴。」

蓬佩奧說，美日澳印的外交合作也將擴大至其他國家，希望將來印度太平洋能建立國際的安全保障架構。

日經報導指出，共享價值與戰略的國家須加強團結的構想是劍指中國。

蓬佩奧受訪時表示，如果美日澳印的合作能夠制度化，將可著手建立安全保障的架構。他希望透過這樣的努力，建立對抗中國共產黨的安全保障網。

日經報導指出，美國與歐洲有北大西洋公約組織（NATO），印度太平洋沒有多國之間的安全保障合作架構。面對軍事與經濟方面急速增強影響力的中國，如果要維持安定，就必須有一個多國之間的合作網。

有關在印太地區建立新的安全保障架構所扮演的角色，蓬佩奧說，經濟、法治、智慧財產權的保護等廣泛範圍領域都是合作的對象。他強調，民主國家應該團結，培育對抗「強權國家」的基礎。

美日澳印四方安全對話去年在美國紐約首度舉行會談後，今年再度召開類似會議，也是2019冠狀病毒疾病疫情爆發、日本新任首相菅義偉上任後，日本首度召開部長級國際會議。

蓬佩奧今天下午造訪日本首相官邸（行政中心）與菅義偉會談，兩人都同意將持續加強美日同盟。

(中央社)