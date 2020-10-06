為了健康，不少人會選喝微糖或半糖飲料，但其實每家店微糖定義不太一樣，且珍珠、椰果等配料暗藏許多熱量。有鑑於此，食藥署公告新制，未來現場調製飲料需標示總糖量、總熱量，讓民眾一目瞭然，也是政府推動減糖政策的一步。不過，早餐店和夜市、小店等非連鎖店家，這次不在列管範圍之內。

食藥署最新公告「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，加強規範手搖飲、咖啡、果汁等飲料標示。明年元旦起手搖飲「加料」總糖量與總熱量全都露，包含加料的珍珠、布丁等都要計算，未依規定標示者，最高可處300萬元罰鍰。

一般供餐的中西式餐廳、早餐店或是連鎖餐廳等不在此限，這次新制主要規範的對象是連鎖飲料業、便利商店及速食業，4大改變如下：

1. 總糖量和總熱量要標示清楚（含配料），將現行添加糖量及該糖量所含熱量的標示，修正為「應標示該杯飲料總糖量及總熱量，且兩者得以最高值表示」。糖量可以換算成「方糖數」標示（每顆方糖以5公克計算）。例如標示為，「總糖量○○公克，總熱量○○大卡」或「總糖量○○顆方糖，總熱量○○大卡」或「總糖量最高值○○公克，總熱量最高值○○○大卡」。

2. 茶、咖啡飲料中的茶葉及咖啡豆須標示原產地（國），若原料混合2個以上的產地，應依其含量多寡由高至低標示。

3. 總咖啡因含量標示方式的規定，除了原訂以紅黃綠標示（紅色代表咖啡因≧201毫克／杯；黃色代表咖啡因101～200毫克／杯；綠色代表咖啡因≦100 毫克／杯）區分外，也可以直接標示該杯飲料的總咖啡因含量，得以最高值表示。

4. 果蔬汁含量未達10％者，品名應標示為「○○飲料」或等相同意義的字樣，更明確果蔬飲料的標示。

每家手搖飲「微糖」定義皆不同，有些飲品即使微糖仍然超過建議標準，需特別留意。（康健雜誌提供）

◎喝「微糖」飲料就不怕胖？ 錯！仍有含糖量超標風險

其中和民眾最引發關注的就是手搖飲料，過去只要標飲料熱量，但新制上路後，飲料內的加料珍珠、椰果、布丁等熱量和糖量也要一併計算在內，且考量業者標示可能有困難或有誤差，可標示可能範圍的最高值，若要標示實際值，則誤差範圍不能超過120%。飲品若有分大中小杯等容量，則應依各容量標示其總糖量及總熱量。

食藥署食品組科長李婉媜表示，新制要求業者標示出飲料中糖量與熱量的最高值（全糖），目的是希望讓消費者可以更清楚自己喝下的成分，並依照自身狀況再去跟店家調整糖量，消費者也可依據全糖的數值，自行估算七分糖、半糖或是三分糖的含糖量。

不過值得注意的是，雖然標示出最高值（通常是全糖狀況下），但不代表各飲品調整成微糖或半糖，糖量就不會超標，台灣營養基金會執行長吳映蓉指出，以1杯「微糖」的梅子綠茶為例，含糖量其實也相當於「10顆方糖」，與世界衛生組織（WHO）建議的每日糖分攝取量不超過25～50克（約5～10顆方糖）相比，1杯就已達到上限，更別說還要加上其他飲食中的含糖量（如水果、糖醋肉等等）。

所以吳映蓉建議，除了標示出全糖狀況下的最高值，微糖、半糖、少糖各種情況下的總糖量與總熱量，能一併標示出來會更好。

●果漿、冬瓜露都算配料 未來均將納入計算

配料其實是不少手搖飲暗藏的陷阱，根據董氏基金會過去的調查顯示，雖然大部分業者都有標示飲品的含糖量或熱量，但由於所標示的含糖量和熱量可能不含配料，實測發現標示與實際數值相差逾6倍。

目前的標示規定，糖量和熱量的數值得不含食材配料，因此飲品中含有的果漿、冬瓜露、粉圓、紅豆、綠豆等配料，其糖量和熱量皆不需納入標示，這容易使消費者低估手搖飲的實際糖量與熱量。

至於不少民眾愛客製化飲料，李婉媜表示，新制計算方式有將配料一併納入計算，將有助手搖飲總糖量和總熱量的公開透明化，供民眾參考，目前也有建議業者可針對販售的單份配料自行標示，但目前並沒有強制規定。

吳映蓉則建議，由於市面上配料多樣繁雜，建議食藥署可針對幾種常見的大眾飲料（如珍珠奶茶、蜂蜜檸檬蘆薈等），制定出一套SOP製作方式，例如煮幾克珍珠時要加多少糖等，讓業者有方法可以統一，不要再有各家糖量定義不一的狀況出現，也讓消費者更易懂。

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(中時新聞網)