大陸晶圓代工龍頭中芯國際上周末親自證實，遭到美國商務部制裁並對美企出口管制，恐怕限制北京當局「中國製造2025」計畫，也就是大陸半導體自給率在2025年達到70%的目標。對此，TrendForce旗下半導體研究處表示，美國半導體生產設備商將面對直接壓力，但歐洲與日本的半導體材料供應商影響較小。

據《日經亞洲評論》日前報導，中芯國際、大陸首家NAND型快閃記憶體製造商長江存儲等業者，都設下在大陸建立非美設備的生產線的遠大目標。由於9月間市場就盛傳中芯國際將遭到美方制裁，這導致美國半導體生產設備商包括應材、Lam Research與科磊營運將受到嚴重衝擊。

中芯國際面對可能來臨的危機，打算在今年底前建設一條40奈米製程的生產線，並在3年內打造28奈米製程生產線。長江存儲則是自今年5月起，幾乎每月都上修從大陸採購半導體設備以及材料的使用率。

TrendForce統計顯示，目前全球晶圓代工市場仍由以台積電為首的台廠65%市占率，遠遠拋開競爭對手，之後則是由三星所領軍的南韓奪下16%市占率，第三則是大陸的6%。中芯國際目前的市占率為4%，居於全球第5，也是大陸市場目前唯一有14奈米製程技術的廠商，這主要歸功於前台積電資深研發處長、現任中芯國際聯合首席執行長梁孟松，目前中芯國際失去了半導體生產設備來源，對於大陸半導體產業發展將是一大重擊。

不過，從中芯國際Q2財報來看，0.15/0.18 微米、55/65 奈米製程各占3成，14/28 奈米貢獻營收9.1%，也就是說雖然中芯國際先進製程發展受阻，但對整體營運影響不大，加上這波受到出口管制的設備主要供應12吋產能，可能要放棄14奈米製程以下研發腳步，但28奈米至成以上的成熟製程，可以依靠大陸本土供應商支援，加上矽晶圓與半導體材料大多從歐系、日系廠商進口，短期影響不大。

TrendForce強調，美國對中芯國際的封殺，影響程度遠大於華為與福建晉華的禁令，恐導致晶圓代工二線廠重新洗牌，也對記憶體市場產生重大影響，包括高通、博通等無廠半導體為了避開風險，也將部分訂單轉至聯電、世界先進等台廠，長期來看對於大陸半導體產業進程有影響。

(中時新聞網)