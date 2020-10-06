由於新冠疫情不斷延燒，再加上美中從貿易戰打到科技戰，凸顯了企業過度依賴大陸作為製造基地的風險，但南韓政府推動企業自大陸返韓的努力卻是徒勞無功，根據調查顯示，多數的南韓企業仍不願自大陸撤回，或是只願將產線轉移到越南。

美國財經媒體報導，根據南韓研究院數據顯示，自南韓在2013年推出U-Turn法案阻止企業在海外生產以來，在與大陸有所聯繫的數千家韓企中，僅80家韓企願將部份業務撤回南韓。即使南韓政府今年稍早擴大回流補貼至服務業領域及IT企業，吸引企業回國力量仍有限。而那些考慮削減大陸業務的韓企，正準備前進東南亞作為替代市場，顯示南韓終究錯失挽回增加國內就業的機會。

南韓中小型企業聯合會研究員Bae Ho-young指出，南韓國內的門檻過高，包括勞動市場剛性化、聘用成本太高及一系列的環境法規限制。根據Bae在六月組織的調查顯示，在大陸經營業務的七成韓企皆不願返回南韓，在越南經營業務的九成韓企也沒有返韓的計畫。

報導指出，南韓總統文在寅推動更高的最低工資、縮減工時，並增加聘用正式員工的措施，經常被批評家指責為抬高經商成本且損害就業機會。根據國際勞工組織數據，2019年南韓工廠工人的平均月薪為3405美元，但這樣的薪資數目相當於2016年大陸廠員工收入的4倍，相當於2018年越南廠員工收入的13倍以上。

羅耀拉瑪麗蒙特大學（Loyola Marymount University））商業經濟學教授Sung Won Sohn指出，南韓的生產成本始終過高，尤其是在出口方面。他認為，在這個疫情主導的世界裡，韓企必須留在大陸或東南亞，以保持競爭力並維持在全球市場的份量。

(中時新聞網)