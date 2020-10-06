教召規定將修改，引起網友討論。(翻攝自PTT)

近期兩岸局勢緊張，國軍兵力問題再次引發關注，國防部透露，規劃明年開始，後備部隊教育召集將改為1年1訓，且訓練時間延長為14天。對此，有網友表示，如果被教召14天，會不會吃土？

一名網友在PTT上發文表示，教召改成14天，引起很多人反彈，因為有些人工作性質是屬於「有做有錢，沒做沒錢」。而對於教召會給薪水，他則說，「其實14天應該不至於活不了，假設真的有人教召14天就活不了，那怎辦？」

有些網友引用教召規定指出，教召期間可以請公假，且公司應該支付薪水，「受教育召集、勤務召集、點閱召集之學生及職工，應給予公假」、「教召是公假吧，原PO該不會沒教召過吧」、「吃土？教召公假都不知道」、「這可以請公假 你可以領兩份薪水」、「老闆還是要給你薪水啊」。

但也有網友對教召規定修改提出質疑，認為有些工作的性質是不一樣的，會有影響，「自己開店是真的要吃土」、「幫你補啦，有些酸民沒考慮到日薪接案制」、「很多日領的、自營業，像是擺攤的、靠業績的」、「有些人可能是領日薪的」、「有人是一日一日打工的，哪來的跟老闆要」。

據了解，國軍後備教召，目前列管8年內退伍的精壯人力，召訓人員以役期長、戰技純熟的志願役退伍軍人為主，4個月軍事訓練役男為輔，並依動員部隊員額，包括編實、擴編動員及軍事勤務隊，概約30餘萬人。明年起，教召將從2年1訓改為1年1訓，而每次訓練5至7天也延長為14天。

(中時新聞網)