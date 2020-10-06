台北市萬華區長順街5日凌晨發生10多人互毆，30歲林姓男子遭22歲朱姓嫌犯持刀刺穿心臟及腹部，致心臟破裂當場死亡。警方調查，林男與朱嫌2人結怨已久，5日相約凌晨談判，但卻一言不合大打出手，瞬間演變成10多人互毆的混戰，林男遭朱嫌持刀猛刺，瞬間倒臥血泊中，失去生命跡象，而朱嫌行凶後逃離現場，警方在今日凌晨於萬華龍山寺前逮到人，豈料朱嫌喝得醉茫茫，見到警方前來抓人，還喊著自己好暈。警方依殺人罪嫌將朱嫌移送台北地檢署，檢察官晚間訊後，以朱嫌涉犯殺人重罪，有串證之虞，向法院聲押禁見朱嫌。

警方調查，林姓死者與朱嫌雙方疑似因為債務問題，積怨已久，近日又因互相嗆聲起口角，雙方相約在萬華區長順街一處廢棄道路談判，林男帶了6人助陣而朱嫌帶了7人，談判過程中兩派人馬一言不合，演變成12人大亂鬥，朱嫌與其他6人持棍棒一路追打林男與友人，過程中還拿出預藏的利刃，刺向林男胸部、腹部，刀刀斃命，就連心臟都被捅破，緊急送往馬偕醫院搶救，仍回天乏術。

警方經調閱監視器，鎖定22歲的朱嫌涉案，今日凌晨發現朱嫌徘徊在龍山寺前，神情恍惚、看起來鬼祟，見到警方到場，還渾身酒氣的告訴員警「自己好暈」，警方見狀立刻將他上銬逮補。

朱嫌酒醒後向警方坦承，與林男因有債務糾紛，才會相約談判，知道自己捅死了人，才在晚上到龍山寺附近藉酒澆愁，朱嫌訊後被依照殺人罪嫌移送法辦，後續警方仍持續釐清犯案過程及其他涉案人員。

(中時 )