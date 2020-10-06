浙江有1名劉姓女子日前與2名好友前去享用小龍蝦大餐，不料在吃完後，劉姓女子的身體出現異樣，無法久坐也無法站立，劉姓女子在感到身體逐漸出現狀況後，立即趕往醫院就診，得知自己已得到橫紋肌溶解症，血壓也飆高超過標準值，皆都是劉姓女子平日不會有的任何症狀。

雖然店家事後所接受的食材檢驗結果，並沒有出現任何不合格情形，還是盡最大歉意，賠償3人各5000元(人民幣)的金額。(翻攝微博)

劉小姐等人事後與餐廳店家提出賠償。(翻攝微博)

根據《錢江晚報》的報導，劉姓女子日前與2位好友前往杭州的1家「喜柿龍蝦和螃蟹餐廳」用餐，共計前往此餐廳用餐次數四五次，有時還會叫點這家餐廳的外送服務。

劉小姐等人到醫院所做的檢察報告。(翻攝微博)

當天劉姓女子與2位友人照常前往這家餐廳用餐，點了將近6斤小龍蝦和2隻螃蟹，由於點的份量過多，還將剩下的1斤小龍蝦外帶回家，然而就在用餐完後，劉小姐發現自己身體四肢，和各個肩頸手臂突然酸痛，無法站穩也無法坐好，立即前往醫院就診。

在醫院時，劉小姐發現自己竟得了橫紋肌溶解症，甚至血壓還飆高超出正常值，同時劉小姐的兩個閨密，也在吃完小龍蝦後，發生與劉小姐相同的症狀，開始有了肌肉酸痛，經由醫生診斷之後，也確定是得了橫紋肌溶解症。

事後3人均回想起，主要是吃了小龍蝦才導致身體出現異樣，因此決定向店家提出賠償，經由交涉過後，店家願免去3人當天在店裡的消費的1068元(人民幣)金額，雖然店家事後所接受的食材檢驗結果，並沒有出現任何不合格情形，還是盡最大歉意，賠償3人各5000元(人民幣)的金額。

針對店家後續的補救賠償，劉小姐並不滿意，她表示橫紋肌溶解症的治療費用，不單只有5000元人民幣，還有針對請假無法工作的時間，根本已經遠遠超出這金額；「喜柿餐廳」負責人回應道，事件發生後已對3位進行道歉，也盡全立補償費用，更願意全數負擔全額的醫療費用，目前也進一步配合食材的檢疫報告出來。

(中時新聞網)