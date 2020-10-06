讀賣巨人隊王牌投手菅野智之今（6）日對橫濱DeNA先發7局、失3分，終場巨人以6比4力克橫濱，菅野拿下勝投，戰績13勝0敗、自責分率1.89。菅野從球隊開幕戰起13連勝終於打破日職紀錄，而這也是其日職生涯第100勝，並且成為首位平成年間（1989年起）出生的百勝投手。

菅野的13連勝追平巨人隊史非球隊開幕戰的連勝紀錄，與1966年寫下此一紀錄的崛內恆夫並列，下一場菅野就有機會予以刷新。至於日職最多連勝則是2013年樂天金鷲隊田中將大的24連勝，這個紀錄應該不可能被打破。

菅野智之今天投了120球，雖只被擊出4支安打，但包括1支2分全壘打，因此失掉3分。所幸第5局起他穩定下來未再失分，最後仍是一場優質先發。而且隊友提供足夠的火力支援，幫助他逆轉奪勝，寫下這一重要的紀錄。

賽後菅野智之謙虛表示：「100勝雖很重要，但只是一個過程。」他也很感謝隊友打擊幫忙，每次都能幫他奪得勝投，他會繼續努力，為球隊做出更多貢獻。

(中時 )