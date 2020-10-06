資深媒體人馬西屏時常分享各地靈異夜談，日前他在電視節《2分之一強》」上分享台灣排名第一恐怖的陰屍路，就是陽明山的「巴拉卡公路」。他透露當地靈異事件頻傳，提醒民眾若想上山，要特別注意絕對不能在公路上做「3件事」，否則容易惹禍上身。

馬西屏在節目上透露，巴拉卡公路的編號為「101」，諧音恰巧與「第一靈異」相符，而這段路上存在著許多無法靠言語及科學解釋的奇特萬象。他分別提出5點現象，第一為霧多，山中霧多屬正常，但巴拉卡公路的霧氣卻恆久繚繞；第二為樹木多，他說明樹木多就容易聚陰；第三為沒有路燈，公路蜿蜒17公里卻無架設路燈，每到夜晚都漆黑一片，容易發生意外；第四為彎道多，多為N字設計，常吸引喜歡飆風的年輕人挑戰，潛藏危機；第五為路邊的「人」很多，在場的觀眾聽到此處寒毛都不禁豎起來。

馬西屏隨後舉例一真實故事，他提到過去曾有4男3女騎車上山冒險，行經巴拉卡公路時經過一間小廟，一行人認為有神明守護相當安心，便持續前行，孰知，一夥人卻鬼打牆遇上同間廟4次，才驚覺狀況不對勁，趁著山上霧氣散去，一行人便趕緊下山。

不料，恐怖經歷還沒完，大夥下山後在便利商店稍坐休息，卻突然被店員告知，獨騎一台機車的男友人後座坐著「陌生靈體」，此言一出嚇的全部人魂飛魄散，趕緊各自返家休息。

馬西屏也在故事的最後呼籲大家在公路上絕對不能做三件事，分別是若行車時感覺壓到東西時「不要往下看」；在霧中聽見有人呼喚姓名時「不要回頭」；看見路旁或途中有任何「人」與你打招呼也「不要停下來」，才能避免靈體依附，避免撞邪。

資深媒體人馬西屏在節目上分享「全台第一靈異公路」。（Youtube《2分之一強》／蘇育宣翻攝）

(中時新聞網)