太噁心！英國一名外送員被監視器錄下，在等待客人開門領取餐點時，竟拿著客人下訂的一杯冰淇淋在胯下磨蹭，畫面曝光後，業者表示，已經開始對該名外送員進行調查，並給予顧客補償。

綜合外媒報導，上個月27日晚間，一名男子強納森邀請了朋友到家裡看電影，並叫了知名連鎖披薩店的披薩和冰淇淋當作晚餐，然而強納森取完餐點並與眾人一同享用了20分鐘後，卻接到女友的電話。

強納森提到，女友告訴他，希望他還沒開始吃冰淇淋，接著，傳了一段監視器畫面到強納森手機，從畫面中可以看到，外送員在等待他開門時，竟然拿著他訂的冰淇淋杯在胯下來回磨蹭了5秒，看起來像是在抓癢，這讓強納森感到十分不滿。

強納森不滿地表示，自己都已經打開來吃了，真的不敢相信看到的畫面，這實在是很不尊重客人。

英國一名外送員拿著客人餐點在胯下磨蹭。（截自鏡報）

強納森透露，後來有像披薩業者投訴，對方也馬上道歉，並答應給予免費餐券做補償，但強納森直言，「我害怕外送員又對我的食物做出什麼事，真的再也不想訂購了」。而披薩店業者也回應，目前已經對該外送員進行調查，也向顧客致上最深的歉意。

(中時新聞網)