美國國務卿蓬佩奧6日抵達日本，並相繼與澳洲外交部長潘恩、日本外務大臣茂木敏充、印度外長蘇傑生舉行會晤，舉行「四方安全對話」（QUAD）。會後蓬佩奧接受專訪，被問及若解放軍攻台，美國是否會出兵協防台灣，他回應：「只要有助緩和區域內的緊張，美國就會想辦法去做」。

蓬佩奧接受《日本經濟新聞》專訪時表示，美國與台灣建立了長期關係，雙方也有共同的價值觀。針對是否會出兵保衛台灣的問題，蓬佩奧回應：「只要有助緩和區域嫩的緊張，美國會想辦法去做，這是川普政府在世界上的任務」。他也提到，近日中國除與越南因南海主權爭議關係不睦，日本的自衛隊戰機也多次在釣魚台列嶼周邊海域頻繁緊急升空，這都是中方的行為所造成，且這些都「不是大國該有的行為」。

蓬佩奧也批評，在新冠疫情的肆虐之下，各方必須「合力保護人民與夥伴，免受中共的剝削、腐化和威脅，這比以往的任何時候都要重要」。

日本外相茂木敏充則指，日美澳印四國在會談中，就高品質基礎設施建設、海洋安全保障以及5G網路等領域推動合作達成共識，並希望促進印太地區自由開放的國際合作關係，「盡可能讓更多擁有相同基本價值觀的國家一起合作」。

蓬佩奧此行出發前公開表示，他希望在日美澳印四方會談中取得「重大成就」。但鑒於美國總統川普突然確診感染新冠病毒，蓬佩奧原定對蒙古和韓國的訪問計畫被迫延後。

(中時 )