美國總統川普使用生技公司Regeneron實驗性抗體雞尾酒療法治療新冠肺炎，分析師看好此舉可望提高該藥獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權機率並拉抬上市後銷售情況。但Regeneron執行長史萊佛（Leonard Schleifer）表示，此藥在未獲得廣泛使用授權下提供給總統使用，導致他們陷入「非常困難處境」。

川普日前確診新冠肺炎，隨後在醫師指示下注射8公克抗體藥物REGN-COV2。此藥由Regeneron研發，目前仍處於臨床試驗階段。

投行SVB Leerink分析師波格斯（Geoffery Porges）預估，該藥在近幾天內將獲得緊急授權。金融服務公司Cantor Fitzgerald分析師楊格（Alethia Young）則預測，REGN-COV2明年銷售額可望達到18億美元，2022與2023年分別為24億與17億美元。

Regeneron表示，他們收到白宮醫師提出「恩慈使用」（compassionate use）要求後提供此藥。依規定，在「立即危及生命情況下」，FDA得以允許病患取得未核准藥物。換言之，白宮醫生確信此藥對於川普病情有所助益，但多數美國民眾無法接受此治療。此外，一般病患想透過「恩慈使用」方式取得藥物過程漫長，但川普卻在確診隔天後立即取得。史萊佛強調一切依規定走，但坦承此事令他們陷入尷尬處境。

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